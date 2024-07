Lex Kamilek u drzwi hotelu, a branża noclegowa wciąż niegotowa

Tzw. „Lex Kamilek” wymaga od hotelarzy opracowania i wdrożenia procedur zapewniających bezpieczne relacje między dziećmi a personelem obiektów noclegowych i zasad interweniowania w wypadku podejrzenia zagrożeń. Nowe przepisy mające przeciwdziałać przestępczości na tle seksualnym obowiązują od 15 lutego, a datę 15 sierpnia wyznaczono jako graniczną dla ich wdrożenia. Chociaż nad właścicielami obiektów noclegowych zawisło widmo kar w wypadku braku procedur, to wielu z nich wciąż nie wie, co mają zrobić.

Czytaj więcej Hotele „Lex Kamilek” już obowiązuje, a wielu hotelarzy nawet o nim nie słyszało „Lex Kamilek” obowiązuje od połowy lutego, ale właściciele obiektów noclegowych nadal nie wiedzą, jak mają dostosować się do nowych przepisów. Co trzeci nie wie, że powinien wdrożyć „Standardy ochrony małoletnich”. Potrzebne są konkretne wytyczne i więcej informacji - wynika z ankiety Nocowanie.pl.

Lex Kamilek? A co to takiego?

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez portal Nocowanie.pl, w której udział wzięło 500 przedstawicieli obiektów noclegowych różnego typu, tylko nieco ponad połowa badanych (52 procent) wprowadziła w swoim obiekcie wymagane zmiany wynikające z "ex Kamilek". Kolejne 4 procent zapewnia, że jest w trakcie przygotowania się do pełnego dostosowania do wymogów ustawy.

– Ale wciąż są też tacy, do których najwyraźniej nadal nie dotarła informacja, że dla obiektów noclegowych zapisy nowej ustawy są obowiązkowe – zauważa ekspert Nocownie.pl Agnieszka Rzeszutek, cytowana w komunikacie podsumowującym wyniki ankiety. – Jeden z ankietowanych wprost twierdzi, że jego zdaniem ustawa dotyczy tylko placówek szkolnych, a on prowadzi ośrodek wypoczynkowy, a nie placówkę szkolną, więc nie interesuje się tym tematem.

Ekspertka podkreśla, że sprawy nie ułatwia brak oficjalnych wytycznych wskazujących narzędzia dla hotelarzy czy schematów wymaganych procedur. To ważne przede wszystkim dla mniejszych podmiotów, które w przeciwieństwie do dużych sieci hotelowych, nie korzystają z porad prawników i nie mają dostępu do szkoleń.