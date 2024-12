Sonda. Coraz więcej nowych technologii i ekologicznych rozwiązań w hotelarstwie

Firma deweloperska J.W. Construction poprosiła przedstawicieli należących do niej hoteli o ocenę mijającego roku w kontekście wyzwań, z jakimi mierzą się obiekty noclegowe, zmieniających się trendów, zachowań konsumenckich i sytuacji gospodarczej.

Zebrane odpowiedzi opublikowała w informacji prasowej. Wynika z nich, że dla hotelarzy ostatni rok był pozytywny, wymagał też od nich adaptacji do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych czy oczekiwań gości.

Wśród znaczących trendów, które w znacznej mierze wpływają obecnie na funkcjonowanie hoteli, eksperci wymieniają rosnące znaczenie nowych technologii i świadomości odnośnie zrównoważonego rozwoju, a także nacisk na elastyczność i personalizację usług.

Największym wyzwaniem dla hotelarzy pozostaje pozyskanie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników, a także budowanie atrakcyjnej, konkurencyjnej oferty w obliczu rosnących kosztów działalności.

Jerzy Sobczak, dyrektor generalny hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference w Krynicy Zdroju

Kończący się rok był bardzo pozytywny dla branży, nadal następowały wzrosty obłożenia i ceny średniej. W hotelach resortowych nie ma problemu z budowaniem obłożenia w sezonie zimowym i wakacyjnym. Mimo korekty cen popyt na najpopularniejsze terminy nie maleje. Poza sezonem można zaobserwować bardzo duży popyt w weekendy. W tygodniu segment indywidualny produkuje niewiele, dlatego hotele coraz częściej decydują się na znaczące obniżenie cen czy posiłkują się pośrednikami, by chociaż trochę „zapełnić” początek tygodnia. Coraz częściej grupy z segmentu MICE przenoszą swoje realizacje na końcówkę tygodnia, szczególnie z piątku na sobotę. Co najbardziej pozytywne, najważniejsze KPI rok do roku idą w górę. Widać też szereg nowo powstających obiektów, co również świadczy o dobrej kondycji branży.