Katowice Airport szykuje się na rekord. Pierwszy raz w historii sześć milionów pasażerów

Miniony wrzesień okazał się najlepszym dziewiątym miesiącem w historii Katowice Airport. Lotnisko zamknęło go wynikiem 782,8 tysiąca pasażerów - to o 76,8 tysiąca, czyli o 10,9 procent więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Poprzedni rekord padł we wrześniu 2023 roku, kiedy obsłużono 706 tysięcy pasażerów.

Reklama

Segment przewozów rozkładowych, który w Pyrzowicach obsługują Wizz Air, Ryanair, PLL LOT i Air Dolomiti (przewoźnik wykonuje połączenia dla niemieckiej Lufthansy), zanotował 302,3 tysiąca pasażerów, czyli o 23,4 tysiąca więcej (wzrost o 8,4 procent) niż we wrześniu 2023 roku.

Z połączeń czarterowych, realizowanych na zlecenie biur podróży, skorzystało 478,4 tysiąca osób, tj. o 52,3 tysiąca (12,3 procent) więcej niż rok wcześniej.

We wrześniu odbyło się 5526 startów i lądowań samolotów, czyli o 326 więcej (plus 6,3 procent) niż w tym samym czasie w 2023 roku.