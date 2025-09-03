Kraków Airport: Koniec z limitem płynów w bagażu podręcznym

Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła zniesienie limitu 100 mililitrów płynów na lotniskach wyposażonych w nowoczesne skanery CT, które umożliwiają między innymi przewożenie płynów w opakowaniach o pojemności nawet do 2 litrów.

Kraków Airport od wielu miesięcy testował tę technologię. Już od jutra jego pasażerowie nie będą musieli martwić się o dotychczasowe ograniczenia w przewozie płynów w bagażu kabinowym – zawiadamia krakowskie lotnisko w komunikacie.

– Pierwszy nowoczesny skaner zaczęliśmy testować przed długim weekendem majowym – przypomina prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie.

– Mimo obowiązujących jeszcze wtedy formalnie limitów, to, że pasażerowie nie musieli z bagażu podręcznego wyjmować elektroniki i małych butelek z płynami, było bardzo dużym udogodnieniem dla podróżnych i jednocześnie znacząco przyspieszyło samą kontrolę bezpieczeństwa. Szacujemy, że czas potrzebny na skontrolowanie jednej osoby skrócił się o prawie 30 procent. Dzięki temu rozwiązaniu nawet w dniach, gdy bijemy kolejne rekordy ruchu pasażerskiego, a zdarza się, że jednego dnia korzysta z usług naszego lotniska nawet 48 tysięcy pasażerów, czas oczekiwania na kontrolę dla większości z nich nie przekracza 10 minut – dodaje.