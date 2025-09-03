Reklama

Kraków Airport: Koniec z limitem płynów w bagażu podręcznym

Ograniczenia związane z przewozem płynów, przez lata najbardziej uciążliwe dla pasażerów, przejdą na krakowskim lotnisku do historii. Kraków Airport jako pierwsze lotnisko w Polsce znosi limit przewozu płynów w bagażu podręcznym.

Publikacja: 03.09.2025 09:59

Kraków Airport: Koniec z limitem płynów w bagażu podręcznym

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła zniesienie limitu 100 mililitrów płynów na lotniskach wyposażonych w nowoczesne skanery CT, które umożliwiają między innymi przewożenie płynów w opakowaniach o pojemności nawet do 2 litrów.

Kraków Airport od wielu miesięcy testował tę technologię. Już od jutra jego pasażerowie nie będą musieli martwić się o dotychczasowe ograniczenia w przewozie płynów w bagażu kabinowym – zawiadamia krakowskie lotnisko w komunikacie.

– Pierwszy nowoczesny skaner zaczęliśmy testować przed długim weekendem majowym – przypomina prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie.

– Mimo obowiązujących jeszcze wtedy formalnie limitów, to, że pasażerowie nie musieli z bagażu podręcznego wyjmować elektroniki i małych butelek z płynami, było bardzo dużym udogodnieniem dla podróżnych i jednocześnie znacząco przyspieszyło samą kontrolę bezpieczeństwa. Szacujemy, że czas potrzebny na skontrolowanie jednej osoby skrócił się o prawie 30 procent. Dzięki temu rozwiązaniu nawet w dniach, gdy bijemy kolejne rekordy ruchu pasażerskiego, a zdarza się, że jednego dnia korzysta z usług naszego lotniska nawet 48 tysięcy pasażerów, czas oczekiwania na kontrolę dla większości z nich nie przekracza 10 minut – dodaje.

Wdrożenie skanerów CT sprawia, że kontrola bezpieczeństwa jest szybsza, bardziej precyzyjna i komfortowa dla podróżnych, a jednocześnie znacząco usprawnia pracę służb odpowiedzialnych za kontrolę bagażu podręcznego – głosi komunikat. Dzięki innej technologii obrazów analizowanych bagaży i dodatkowym funkcjom bagaż nie musi być otwierany w razie wątpliwości co do jego zawartości. Skanery CT tworzą trójwymiarowy obraz bagażu i umożliwiają jego „cyfrowe rozpakowanie”.

Jakie zmiany czekają pasażerów?

·         Możliwość przewożenia większych butelek i opakowań płynów w bagażu podręcznym – nawet do 2 litrów (np. wody, kosmetyków, perfum).

·         Brak konieczności wyjmowania płynów i sprzętu elektronicznego (laptopów, tabletów, telefonów) podczas kontroli bezpieczeństwa.

·         Szybsza i bardziej płynna odprawa, a tym samym krótsze kolejki do kontroli.

Nowe rozwiązania będą dużym ułatwieniem dla rodzin z dziećmi, które często przewożą na przykład mleko czy soki, a także osób podróżujących służbowo, które zabierają ze sobą jedynie bagaż podręczny, a muszą przewieźć na przykład kosmetyki w standardowych opakowaniach – podkreśla Kraków Airport.

Ograniczenia związane z przewozem płynów, przez lata najbardziej uciążliwe dla pasażerów, przejdą na krakowskim lotnisku do historii. Wciąż jednak działać będą trzy punkty kontroli wyposażone w starsze skanery, w których limit będzie wciąż obowiązywał, ale będą one uruchamiane jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Źródło: rp.pl

lotnisko Kraków Airport

