Kraków Airport: Koniec z limitem płynów w bagażu podręcznym

Aktualizacja: 03.09.2025 12:53 Publikacja: 03.09.2025 09:59
Foto: Adobe Stock
Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła zniesienie limitu 100 mililitrów płynów na lotniskach wyposażonych w nowoczesne skanery CT, które umożliwiają między innymi przewożenie płynów w opakowaniach o pojemności nawet do 2 litrów.
Kraków Airport od wielu miesięcy testował tę technologię. Już od jutra jego pasażerowie nie będą musieli martwić się o dotychczasowe ograniczenia w przewozie płynów w bagażu kabinowym – zawiadamia krakowskie lotnisko w komunikacie.
– Pierwszy nowoczesny skaner zaczęliśmy testować przed długim weekendem majowym – przypomina prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie.
– Mimo obowiązujących jeszcze wtedy formalnie limitów, to, że pasażerowie nie musieli z bagażu podręcznego wyjmować elektroniki i małych butelek z płynami, było bardzo dużym udogodnieniem dla podróżnych i jednocześnie znacząco przyspieszyło samą kontrolę bezpieczeństwa. Szacujemy, że czas potrzebny na skontrolowanie jednej osoby skrócił się o prawie 30 procent. Dzięki temu rozwiązaniu nawet w dniach, gdy bijemy kolejne rekordy ruchu pasażerskiego, a zdarza się, że jednego dnia korzysta z usług naszego lotniska nawet 48 tysięcy pasażerów, czas oczekiwania na kontrolę dla większości z nich nie przekracza 10 minut – dodaje.
Czytaj więcej
W lipcu krakowskie lotnisko obsłużyło prawie 1,3 miliona pasażerów, a także pobiło tygodniowy i d...
Wdrożenie skanerów CT sprawia, że kontrola bezpieczeństwa jest szybsza, bardziej precyzyjna i komfortowa dla podróżnych, a jednocześnie znacząco usprawnia pracę służb odpowiedzialnych za kontrolę bagażu podręcznego – głosi komunikat. Dzięki innej technologii obrazów analizowanych bagaży i dodatkowym funkcjom bagaż nie musi być otwierany w razie wątpliwości co do jego zawartości. Skanery CT tworzą trójwymiarowy obraz bagażu i umożliwiają jego „cyfrowe rozpakowanie”.
· Możliwość przewożenia większych butelek i opakowań płynów w bagażu podręcznym – nawet do 2 litrów (np. wody, kosmetyków, perfum).
· Brak konieczności wyjmowania płynów i sprzętu elektronicznego (laptopów, tabletów, telefonów) podczas kontroli bezpieczeństwa.
· Szybsza i bardziej płynna odprawa, a tym samym krótsze kolejki do kontroli.
Nowe rozwiązania będą dużym ułatwieniem dla rodzin z dziećmi, które często przewożą na przykład mleko czy soki, a także osób podróżujących służbowo, które zabierają ze sobą jedynie bagaż podręczny, a muszą przewieźć na przykład kosmetyki w standardowych opakowaniach – podkreśla Kraków Airport.
Ograniczenia związane z przewozem płynów, przez lata najbardziej uciążliwe dla pasażerów, przejdą na krakowskim lotnisku do historii. Wciąż jednak działać będą trzy punkty kontroli wyposażone w starsze skanery, w których limit będzie wciąż obowiązywał, ale będą one uruchamiane jedynie w sytuacjach awaryjnych.
Czytaj więcej
Dawny terminal cargo na krakowskim lotnisku zamieni się w terminal pasażerski, tak zwany pre-boar...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła zniesienie limitu 100 mililitrów płynów na lotniskach wyposażonych w nowoczesne skanery CT, które umożliwiają między innymi przewożenie płynów w opakowaniach o pojemności nawet do 2 litrów.
Kraków Airport od wielu miesięcy testował tę technologię. Już od jutra jego pasażerowie nie będą musieli martwić się o dotychczasowe ograniczenia w przewozie płynów w bagażu kabinowym – zawiadamia krakowskie lotnisko w komunikacie.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Brytyjski sektor lotniczy powrócił do poziomu sprzed pandemii, w pierwszej połowie roku przez tamtejsze lotniska...
Centralny Port Komunikacyjny (CPK) i Polski Holding Hotelowy (PHH) podpisały umowę o współpracy. Jej celem jest...
Mimo wypełnienia się możliwości Lotniska Chopina, jeśli chodzi o liczbę pasażerów, ich ruch ciągle rośnie. W lip...
W lipcu 2025 roku na katowickim lotnisku padł rekord w przewozach pasażerskich. Z usług portu skorzystało ponad...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas