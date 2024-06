Podróże po Mazowszu ze wspomaganiem. Konkursy, atlasy i najciekawsze miejsca

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna rusza z akcją #PoznajcieMojeMazowsze 2024. Celem jest dotarcie do tych wyjątkowych zakątków i opowiedzenie ich historii całej Polsce. Wyposażona w światło reflektora, kamerę i obiektyw, ekipa MROT jest gotowa, by odkrywać i promować najpiękniejsze miejsca Mazowsza.

- Akcja #PoznajcieMojeMazowsze to inicjatywa, która pokazuje, jak wiele pięknych i nieznanych zakątków kryje nasze województwo. O takich miejscach na Mazowszu wiemy naprawdę bardzo dużo, ale wciąż pozostaje wiele do odkrycia. Miejsca te nieustannie się rozwijają i co roku powstają nowe. Jednak w tym projekcie najważniejsi są ludzie, którzy stoją za tymi historiami. To oni są prawdziwymi bohaterami naszej akcji. Jestem przekonana, że tegoroczna edycja przyniesie niesamowite odkrycia i wspaniałe osoby, które zasługują na uwagę całej Polski – powiedziała podczas konferencji prasowej Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

- Chcemy, abyście to Wy byli naszymi przewodnikami po Mazowszu – dodaje Dorota Zbińkowska, dyrektor Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. – Wystarczy, że napiszecie do nas, dlaczego powinniśmy odwiedzić zaproponowane przez Was miejsce, opiszcie je w pięciu zdaniach, dodajcie kilka zdjęć i wyślijcie wiadomość na profilu Moda na Mazowsze na Facebooku i Instagramie – dodaje.

Spośród wszystkich zgłoszeń organizatorzy wybiorą 10 miejsc, które najbardziej ich zachwycą i wzbudzą ich ciekawość. Odwiedzą je w czasie wakacji i stworzą reportaże, które opublikują na portalach społecznościowych i w serwisie Moda na Mazowsze. Chcemy, aby te miejsca zyskały należną im uwagę i stały się znane nie tylko lokalnie, ale i w całej Polsce. Propozycje można zgłaszać do 31 lipca.