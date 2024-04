Hotelarze: Zapowiada się dobra majówka. Układ kalendarza nam sprzyja

Tegoroczny marzec słabszy niż ubiegłoroczny

Wskaźniki obłożenia były gorsze od uzyskanych rok temu - w ponad połowie hoteli (54 procent) frekwencja pogorszyła się, w tym 28 procent obiektów zanotowało obniżenie do 10 pp. 36 procent obiektów poprawiło obłożenie, z najliczniejszą grupą 26 procent hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 11 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w marcu 2023 roku.

Czytaj więcej Popularne Trendy Przybywa turystów. Najbardziej korzystają kwatery prywatne, znikają agroturystyki Mamy w Polsce więcej hoteli i więcej w nich gości, ale mniej gospodarstw agroturystycznych – pokazują dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny.

Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych drugich, a więc odwrotnie niż w lutym. W 60 procentach hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do marca ubiegłego roku, w tym 30 procent obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp., a 28 procent w przedziale 11-20 pp. 32 procent hoteli poprawiło obłożenie, w tym 30 procent do 10 pp.

W 46 procentach obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia pogorszył się, w tym były dwie grupy po 23 procent obiektów, które zanotowały obniżenie frekwencji odpowiednio do 10 pp. oraz w przedziale 11-20 pp. 39 procent obiektów poprawiło obłożenie, z najliczniejszą grupą 23 procent hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Ceny urosły, ale tempo wzrostu wyhamowało

W marcu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, średnie ceny rosły rok do roku, ale tempo tych wzrostów wyhamowało i wyniki są praktycznie takie same jak w lutym. 60 procent hoteli podniosło ceny w porównaniu z marcem 2023 roku, w tym 38 procent obiektów odnotowało wzrost do 10 pp. 40 procent hoteli utrzymało ceny na poziomie z zeszłego roku lub niższe.

W marcu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych hoteli 29 procent ogółu gości - zarówno hotele biznesowe, jak i wypoczynkowe odnotowały ten sam wskaźnik.