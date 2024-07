Booking nie wyklucza opuszczenia Europy. „Unijne regulacje są głupie”

Niedawno Booking.com poinformował, że wycofuje z zapisów w umowie z hotelami w całej Europie klauzulę najniższej ceny. Dotąd żądał, by oferowały one najkorzystniejsze stawki za jego pośrednictwem, tym samym blokując możliwość sprzedawania noclegów w niższych cenach przez same hotele. Właściciele obiektów noclegowych w kilku krajach zaskarżyli ten proceder w sądach i wygrali. A ponieważ problem dotarł nawet do Brukseli, firma wycofała się z zapisów, zanim Unia Europejska wydała ostateczną decyzję w tej sprawie.

Booking niezadowolony bez klauzuli najniższej ceny

Teraz prezes Booking Holdings Glenn Fogel ostro skrytykował działania Unii i stwierdził, że w ich skutek portal traci na przewadze konkurencyjnej – pisze portal Tourism Money. Menedżer nie wykluczył nawet rozważenia opuszczenia unijnego rynku, właśnie ze względu na, jak to określił, „głupie regulacje”.

– Jeśli przepisy nie są adekwatne do zamierzonego celu, oznacza to, że znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej – mówił podczas konferencji technologicznej TNW organizowanej przez „Financial Times” w Holandii. – Wierzę w oferowanie klientom najlepszych cen. Uważam, że wszelkie przepisy, które nam tego zabraniają, są głupie – dodał.

Zapytany, czy rozważa przeniesienie siedziby wartej 135 miliardów dolarów firmy poza Unię Europejską ze względu na obawy o rosnącą kontrolę Brukseli nad grupami technologicznymi, Fogel odpowiedział: Nigdy nie mówię „nie” temu, co jest możliwe.