Raport. Pasażerowie rozczarowani cenami i małym wyborem towarów na lotniskach

Młodsi klienci zmieniają zasady handlu

Badanie Kearney ujawniło też, że ponad 50 procent podróżnych nie postrzega lotniskowych cen jako konkurencyjnych wobec tych ze zwykłych sklepów. Z kolei 33 procent nie kupuje na lotniskach, bo nie znajduje dla siebie w ich nic ciekawego. W efekcie tylko od 5 do 10 procent podróżnych kupuje w sklepach wolnocłowych na lotniskach, podczas gdy w centrach handlowych jest to od 40 do 60 procent.

Jak zauważają eksperci Kearneya zasady funkcjonowania lotniskowego handlu detalicznego zmieniają młodsze pokolenia konsumentów, generacja Z i milenialsi stanowią dużą część podróżującej populacji, a do roku 2025 ma ich być ponad połowa. To jednocześnie nowy rodzaj podróżnego, który ma zupełnie inne oczekiwania zakupowe. 77 procent przedstawicieli młodszych pokoleń już teraz wymienia doświadczenie zakupowe jako główny powód korzystania z oferty sklepów duty free. Dla starszych podróżujących ważniejsza pozostaje cena.

Rośnie ruch pasażerów, ale nie zakupy

Według raportu Kearneya, globalna liczba pasażerów osiągnie w tym roku poziom 83 procent stanu z roku 2019 - 3,74 miliarda (wg Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych będzie to 4,5 miliarda podróżnych - red.). W roku 2024 ma to być już 101 proc. poziomu z 2019, z liczbą 4,55 miliarda. Większe natężenie ruchu nie oznacza jednak, że wzrośnie konsumpcja. "Chcąc myśleć o wzrostach w tym obszarze, segment travel retail musi dokonać radykalnej zmiany w swojej ofercie i podejściu do klienta" - radzą eksperci.

Przede wszystkim handel powinien zdać sobie sprawę, że działania cenowe to już o wiele za mało. Współcześni podróżni oprócz promocji i konkurencyjnych cen dużo częściej oczekują dopasowanego do ich potrzeb asortymentu, spersonalizowanego doświadczenia zakupowego czy najwyższej jakości obsługi.