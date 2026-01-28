Rekord lotniska w Gdańsku - 7,4 miliona pasażerów, 62,5 miliona złotych zysku

Port Lotniczy Gdańsk osiągnął też bardzo dobre rezultaty finansowe - zysk ze sprzedaży wyniósł prawie 80 milionów złotych, a zysk netto 62,5 miliona złotych – informuje biuro prasowe lotniska.

– Wyniki 2025 roku potwierdzają stabilny długoterminowy wzrost lotniska. Skala ruchu pasażerskiego i dobra sytuacja finansowa pozwalają nam inwestować w rozwój infrastruktury, jakość obsługi i nowe kierunki, odpowiadając na rosnące potrzeby regionu i rynku lotniczego – podkreśla cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski.

Foto: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Po pierwsze Londyn i Wizz Air

W całym 2025 roku było w sumie 98 połączeń w ruchu regularnym z Gdańska, do 27 krajów w Europie, realizowanych przez 11 linii lotniczych.

Wśród kierunków, które wybierali pasażerowie w ubiegłym roku, w czołówce były ponownie: Londyn (538 270 pasażerów), Oslo (486 957) i Kopenhaga (428 582).