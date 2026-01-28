Reklama

Rekord lotniska w Gdańsku - 7,4 miliona pasażerów, 62,5 miliona złotych zysku

W minionym roku z gdańskiego lotniska skorzystało prawie 7,39 miliona pasażerów, co oznaczało wzrost o ponad 10 procent w porównaniu z rokiem 2024. W tym czasie wykonano 61 554 startów i lądowań, co było wynikiem wzrostu o 8,3 procent rok do roku.

Publikacja: 28.01.2026 16:05

Lotnisko w Gdańsku było pod względem liczby pasażerów drugim regionalnym lotniskiem w kraju

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Port Lotniczy Gdańsk osiągnął też bardzo dobre rezultaty finansowe - zysk ze sprzedaży wyniósł prawie 80 milionów złotych, a zysk netto 62,5 miliona złotych – informuje biuro prasowe lotniska.

– Wyniki 2025 roku potwierdzają stabilny długoterminowy wzrost lotniska. Skala ruchu pasażerskiego i dobra sytuacja finansowa pozwalają nam inwestować w rozwój infrastruktury, jakość obsługi i nowe kierunki, odpowiadając na rosnące potrzeby regionu i rynku lotniczego – podkreśla cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski.

Foto: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Po pierwsze Londyn i Wizz Air

W całym 2025 roku było w sumie 98 połączeń w ruchu regularnym z Gdańska, do 27 krajów w Europie, realizowanych przez 11 linii lotniczych.

Wśród kierunków, które wybierali pasażerowie w ubiegłym roku, w czołówce były ponownie: Londyn (538 270 pasażerów), Oslo (486 957) i Kopenhaga (428 582).

Foto: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Największy udział w ruchu regularnym w 2025 roku miała linia lotnicza Wizz Air. Obsłużyła w Gdańsku 44,2 procent pasażerów, następny był Ryanair z udziałem 37,1 procent, a dalej LOT (4,5 procent) i Lufthansa (4,3 procent).

W ruchu regularnym w 2025 roku w rozkładzie lotów pojawiły się zupełnie nowe kierunki: Madryt, Katania, Budapeszt, Bukareszt i Bratysława. Po wielu latach powróciło też połączenie do Popradu, które „cieszy się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem zarówno polskich jak i słowackich pasażerów”.

W grudniu 2025 mieliśmy ponownie świąteczne loty linii Jet2.com z Manchesteru i Birmingham dla turystów, chcących odwiedzić Gdańsk i jarmark bożonarodzeniowy. Ta sama linia lotnicza dołączyła w zeszłym roku połączenie świąteczne z Newcastle, a w 2026 roku dołoży także loty z Londynu-Gatwick i East Midlands.

Czartery rosły wolniej

Dużo słabiej od ruchu regularnego rósł ruch czarterowy z Gdańska. Tu pasażerów było 672 325, więcej o 5 procent niż w roku 2024. Najwięcej poleciało ich do Turcji, Egiptu i Grecji. Ale pojawiły się w ofercie biur podróży także nowe kierunki - do Kenii (Mombasa), Sri Lanki (Kolombo) i Maroka (Agadir).

Foto: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

„Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest największym lotniskiem w północnej Polsce, trzecim co do liczby obsługiwanych pasażerów w kraju i jednym z najszybciej rozwijających się portów regionalnych”.

Foto: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Aktualna (styczeń-marzec 2026 roku) siatka regularnych połączeń z Gdańska

Ryanair: Aarhus, Alicante, Barcelona-El Prat, Belfast, Bristol, Cork, Dublin, Edynburg, Goteborg, Hamburg, Kopenhaga, Kraków, Leeds-Bradford, Londyn-Stansted, Malaga, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Neapol, Newcastle, Oslo-Torp, Pafos, Paryż-Beauvais, Praga, Rzym-Ciampino, Rzym-Fiumicino, Skelleftea, Sztokholm-Arlanda, Wenecja, Wrocław.

Wizz Air: Aberdeen, Alesund, Alicante, Barcelona El-Prat, Bergen, Billund, Budapeszt, Bukareszt, Dortmund, Eindhoven, Goteborg, Hamburg, Haugesund, Katania, Kopenhaga, Larnaka, Liverpool, Londyn-Luton, Madera, Madryt, Malaga, Mediolan-Malpensa, Oslo-Gardermoen, Poprad, Rejkiawik-Keflavik, Rzym-Fiumicino, Stavanger, Sztokholm-Arlanda, Teneryfa, Tromso, Trondheim, Turku, Werona.

Warszawa, Stambuł - LOT, Amsterdam - KLM, Kopenhaga - SAS, Frankfurt, Monachium - Lufthansa, Bergen, Oslo-Gardermoen - Norwegian, Finnair - Helsinki.

Źródło: rp.pl

Turystyka Lotniska Lotnisko Gdańsk-Rębiechowo
