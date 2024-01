Od Wenecji po Bali - które jeszcze miasta i kraje każą płacić turystom podatek?

Amsterdam pobiera najwyższy podatek turystyczny w Europie - dotąd wynosił on 7 procent ceny noclegu, w tym roku jest to już 12,5 procent. Płacą go zarówno goście nocujący w mieście, jak i pasażerowie rejsów wycieczkowych. Stawki dla pasażerów również wzrosły - z 8 do 11 euro dziennie.

Islandia

Zapowiedziany przez rząd Islandii podatek turystyczny ma zacząć obowiązywać już w tym roku, nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie. Premier Islandii Katrín Jakobsdóttir zapewniła, że nie będzie wysoki. Dochód z niego ma wesprzeć zrównoważony rozwój, w tym osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla przed 2040 rokiem.

Portugalia

W ubiegłym roku podatek turystyczny wprowadziła popularna turystyczna miejscowość Olhão w regionie Algarve. Od kwietnia do października wynosi on 2 euro za noc, poza sezonem, od listopada do marca, spada do 1 euro, i jest ograniczony do pięciu nocy, czyli maksymalnie 10 euro. Nie jest pobierany od dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Poza Olhão jeszcze dwie z 16 gmin Algarve wprowadziły w 2023 roku opłaty turystyczne: Faro - 1,5 euro za nocleg do siedmiu noclegów w okresie od marca do października i Vila Real de Santo António - 1 euro dziennie do siedmiu dni.