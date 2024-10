Prezes HOTREC: Atutem europejskiego hotelarstwa są tradycja i gościnność. Warto się ich trzymać

W ostatnim czasie nie zaobserwowaliśmy tego zjawiska, ale jestem przekonany, że obecnie wiele krajów dochodzi do punktu, w którym zbyt wysokie opłaty mogą wpłynąć na popyt. To nie oznacza, że ludzie przestaną podróżować, ale że będą podróżować gdzie indziej. Bardzo ważne jest więc, aby utrzymywać opłaty na przystępnym poziomie, zwłaszcza w czasach, kiedy na turystykę mocno oddziałuje także inflacja. Musimy uważać, by nie uczynić produktu turystycznego mniej dostępnym.

W Polsce dyskutujemy o wprowadzeniu opłaty turystycznej. Kto ma czerpać z niej korzyści – rząd, samorządy czy przedsiębiorcy turystyczni. Co pan by doradził polskim prawodawcom w kwestii opodatkowania turystów?

To, co przed chwilą powiedziałem, odnosi się również do Polski – opodatkowując turystykę, w szczególności hotelarstwo, musimy być bardzo ostrożni i pamiętać, że wpłynie to także na gastronomię, handel i inne dziedziny, bo pieniądze wydane na hotel pomnażają się w innych branżach.

Trzeba też zastanowić się, czy opodatkowujemy właściwy obszar. Co chcemy opodatkować? Ilość czy jakość? Wszystkie kraje, w tym Polska, nie potrzebują dziś ilości, ale jakości – w turystach, którzy je odwiedzają, w usługach, które same świadczą, w doświadczeniach, jakie zapewniają. Nie jestem tu, żeby doradzać polskiemu rządowi, ale jeśli już miałbym to zrobić, radziłbym ostrożność w opodatkowywaniu takiego produktu jak hotelarstwo, bo reakcja rynku będzie natychmiastowa.

Co do podziału pieniędzy, powinny one trafić do tych, którzy budują i modernizują infrastrukturę turystyczną, ale też do tych, którzy wspierają turystykę marketingowo. Pieniądze z opłat turystycznych powinny być reinwestowane w turystykę w sposób, który przyciągnie odpowiednich turystów z odpowiednich krajów na odpowiedni okres i poprawi ofertę turystyczną.