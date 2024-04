Polacy mają plany na majówkę. Polska wygrywa z zagranicą, a góry z morzem

Kto wyjedzie na majówkę

Częściej na wyjazdy podczas majówki decydują się osoby mające dzieci w wieku do 18 roku życia. Na wyjazdy w trakcie długiego weekendu majowego częściej wybierają się również ludzie lepiej wykształceni.

Polska Organizacja Turystyczna cytuje w komunikacie omawiającym wyniki badania wiceministra sportu i turystyki Piotra Borysa. Mówi on: - Coraz więcej Polaków decyduje się na spędzenie długiego weekendu majowego w kraju a bogactwo atrakcji turystycznych stwarza im możliwość różnorodnego zagospodarowania czasu. Już nawet podczas jednodniowej wyprawy można odkryć piękne miejsca, mnie lub bardziej znane, rozsiane po całej Polsce. Mamy w Polsce do dyspozycji mnóstwo wariantów aktywnego wypoczynku i rekreacji, od spacerów po górskich szlakach, żeglugi, tras rowerowych czy biwakowania po zwiedzanie zabytków. Życzę wszystkim udanego wypoczynku!

A cytowany tam też prezes POT Rafał Szmytke dodaje: - Święta majowe dają możliwość kilkudniowego odpoczynku od pracy. Budząca się do życia wiosenna przyroda szczególnie inspiruje do wyjazdu lub chociaż wyjścia z domu i oderwania od rutyny codziennych obowiązków, co jest ważne dla naszego zdrowia i ogólnej kondycji. Tegoroczna majówka układa się niezwykle korzystnie w kalendarzu pod względem możliwości urlopowych, co sprzyja planom wyjazdowym. Wykorzystanie tylko jednego dnia urlopu pozwala na pięciodniowy wypoczynek, a wzięcie dwóch dodatkowych dni wolnego umożliwia uzyskanie aż dziewięciodniowego odpoczynku od pracy. Jako jeden z najbardziej wyczekiwanych okresów roku, długi weekend majowy jest niezwykle ważny dla polskiej turystyki, zwłaszcza tak przedłużony. Cieszy mnie bardzo, że znaczna część naszych rodaków postanowiła ten czas spędzić aktywnie, a głównym celem planowanych przez nich wycieczek jest Polska – mówi.

Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI. Próba w badaniu składała się z dwóch części na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 18-65 lat. Wielkość próby N=1000. Badanie przeprowadzono 5-15 kwietnia 2024.