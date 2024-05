Rejsy statkami wycieczkowymi już nie tak ekologiczne. Armatorzy cofają obietnice

Segment rejsów wycieczkowych jest uznawany za jeden z bardziej obciążających klimat. Firmy w nim działające zdają sobie z tego sprawę i pracują nad zmniejszeniem śladu węglowego. Tak zwaną neutralność klimatyczną chcą osiągnąć do roku 2050, taką datę wyznaczyła Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO).

Reklama

Do kwestii tej nieco ambitniej podeszli dwaj niemieccy armatorzy, Aida i TUI Cruises. Już trzy lata temu zadeklarowali, że dojdą do celu dziesięć lat wcześniej. Teraz okazuje się, że nie dadzą rady tego zrobić tak szybko. Jak tłumaczą, powodem zmiany planów jest to, że na razie nie wiadomo, kiedy dostępna będzie wystarczająca ilość alternatywnego paliwa - podaje portal Reise vor-9.

Statki wycieczkowe bez paliwa ekologicznego

W raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju opublikowanym przez Carnival, spółkę matkę Aidy, napisano, że brak jasnych informacji co do dostępności paliwa wolnego od dwutlenku węgla w dużym zakresie lub technologii do ograniczania emisji gazów cieplarnianych, powodują, że firma nie może określić konkretnej drogi i czasu realizacji celów. W podobnym tonie wypowiedział się TUI Cruises.