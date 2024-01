Polacy chętniej planują tegoroczne wyjazdy zimowe. Nie straszne im koszty

– Porównując wyniki z tego i poprzedniego roku, zauważamy pewien trend – obok cięć wydatków na hotele i restauracje Polacy decydują się oszczędzać na ubezpieczeniu – komentuje Małgorzata Jakuta, ekspertka ubezpieczeń turystycznych z Wienera. – Cieszy jednak, że odsetek tych osób spada – w zeszłym roku takie cięcia zadeklarowało 17 procent badanych, w tym roku było ich 15 procent. To dobra wiadomość, bo oznacza, że rośnie świadomość, jak potrzebne podczas wyjazdu jest odpowiednio dobrane ubezpieczenie.

Na ferie z ubezpieczeniem — mężczyźni chętniej niż kobiety

Podczas zeszłorocznych ferii wykupienie ubezpieczenia zadeklarowało 61 procent badanych. W tym roku przed wyjazdem już 64 procent ludzi zdecyduje się na ten krok. Najwięcej, bo 36 procent wybierze ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków (dla porównania 31 procent w 2023). 27 procent badanych wykupiło polisę OC (odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym), co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych rok do roku. 20 procent Polaków zadba o ubezpieczenie kosztów transportu w razie wypadku lub choroby, a co piąty wykupi ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.

– Porównując dane z zeszłego roku, widzimy, że zyskują popularność konkretne rodzaje ubezpieczeń. Niekwestionowanym rekordzistą jest w tym wypadku ubezpieczenie assistance, które zapewnia pomoc w nagłych wypadkach, np. pomoc tłumacza. Podczas tegorocznych ferii zdecyduje się na nie 18 procent badanych – to prawie trzykrotny wzrost porównując rok do roku. Rośnie także popularność ubezpieczenia bagażu – z 9 procent w 2023 roku do 12 procent w 2024. Na popularności zyskuje także ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu (z 7 procent do 10 procent), co widzimy także po sprzedaży. Coraz częściej nasi klienci wolą zabezpieczyć się na wypadek konieczności odwołania podróży, by odzyskać pieniądze wpłacone za wyjazd – tłumaczy Jakuta.

Z kolei 36 procent Polaków wyjeżdżających na zimowe ferie nie wykupiło i nie planuje wykupić żadnego ubezpieczenia – to mniej niż w zeszłym roku, kiedy brak ubezpieczenia na ferie zadeklarowało 39 procent badanych. Jak wynika z danych, częściej ubezpieczenia nie wykupują kobiety (44 procent) niż mężczyźni (28 procent).

Osoby, które zdecydują się na ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, deklarują w badaniu wybór różnych kwot ubezpieczenia. Co 4. badany wybierze sumę ubezpieczenia do 20 tys. euro. 23 procent zdecyduje się na kwoty od 20 tys. do 40 tys. euro, taki sam odsetek ubezpieczy się na kwotę od 41 tys. do 80 tys. euro. Wzrosła natomiast liczba osób, która wybierze sumę powyżej 80 tys. euro – z 11 procent w 2023 do 16 procent w 2024.